В результате взрыва в жилом многоквартирном доме на улице Проходчиков на северо-востоке Москвы погиб человек. Четыре квартиры на третьем этаже здания охватил пожар площадью около 70 ..

В результате взрыва в жилом многоквартирном доме на улице Проходчиков на северо-востоке Москвы погиб человек. Четыре квартиры на третьем этаже здания охватил пожар площадью около 70 квадратных метров.По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа или неправильное обращение с газовым оборудованием. СМИ сообщают, что помимо погибшего пострадали пятеро человек. Трое из них были госпитализированы, еще двое отказались ехать в больницу. На месте происшествия работают экстренные службы.