Украинские социологи опубликовали рейтинг популярности ведущих украинских политиков.

Украинские социологи опубликовали рейтинг популярности ведущих украинских политиков. Телефонный опрос провел Центр Разумкова.Как указано в отчете, президент Украины Владимир Зеленский с сентября прошлого года потерял больше половины сторонников. Сейчас за главу государства проголосовали бы лишь 25,3 процента опрошенных украинцев. В 2019 году таких было 56,1 процента.Рейтинг бывшего президента Украины Петра Порошенко, напротив, вырос. Сейчас бы он получил поддержку 11,1 процента опрошенных вместо прошлогодних 6,1 процента.Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко набрал 14,6 процента голосов. Это вдвое больше, чем в сентябре — 7,2 процента.Глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко также улучшила свой результат - 5,6 процента украинцев. Это на 1,3 процента выше, чем в 2019 году.