Ту-142МК России в количестве семи штук пролетели над территорией Арктики. Полет проходил в небе над Баренцевым и Норвежским морями, а также над Тихим океаном, передает . Часть полета они ..

Ту-142МК России в количестве семи штук пролетели над территорией Арктики. Полет проходил в небе над Баренцевым и Норвежским морями, а также над Тихим океаном, передает .Часть полета они провели совместно с истребителями Норвегии и США. В российском оборонном ведомстве отметили, что отечественные лайнеры не нарушали границ других государств, их маршрут полностью соответствовал международным правилам.