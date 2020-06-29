Премьера нового фильма состоится уже в сентябре, а сегодня в сети появились первые постеры. В продолжении зрители узнают обо всех испытаниях, которые выпали на долю учёных Максима Шугалея и Самера Суэйфана.

Премьера нового фильма состоится уже в сентябре, а сегодня в сети появились первые постеры. В продолжении зрители узнают обо всех испытаниях, которые выпали на долю учёных Максима Шугалея и Самера Суэйфана.Кинокомпания "Триикс Медиа" завершает съемки продолжения нашумевшего боевика "Шугалей". Режиссером второй части стал Максим Бриус, спродюсировал фильм Сергей Щеглов. Уже осенью зрители смогут увидеть новую киноленту. Во будут даны ответы на вопросы, которые остались после просмотра первого фильма.Отличительной чертой "Шугалея" является то, что в его основу легли реальные события. В серии фильмов представлена правдивая история ученых Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которые были похищены и отправлены в тюрьму в Триполи.Причиной пленения россиян стали сведения, полученные ими в ходе исследования . Несмотря на все испытания, социологи не планируют сдаваться: в продолжении киноленты будет показано, что они узнают о ситуации в Ливии, даже находясь в тюрьме.Первая часть "Шугалея" вышла на экраны в мае этого года. Фильм привлек внимание большого количества зрителей и быстро стал популярным на просторах сети.