На 423-м километре федеральной трассы Тюмень – Ханты-Мансийск произошло ужасное ДТП, которое унесло жизни целой семьи. Легковушка Mitsubishi выехала на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулась ..

На 423-м километре федеральной трассы Тюмень – Ханты-Мансийск произошло ужасное ДТП, которое унесло жизни целой семьи. Легковушка Mitsubishi выехала на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулась с грузовиком Volvo, передает .Все, находившиеся в иномарке – 53-летний мужчина, 54-летняя женщина и их 21-летняя дочь – погибли. А народе дорогу, на которой произошла авария, называют "трассой смерти".