В чемпионате Италии по футболу Серии А завершились матчи 28-го тура. Свои матчи проводидли три команды, претендующие на призы и зону еврокубков и все они победили: Интер в гостях одолел Парму (2:1), Аталанта была сильнее Удинезе (3:2), а Наполи прибил СПАЛ – 3:1.

В чемпионате Италии по футболу Серии "А" завершились матчи 28-го тура. Свои матчи проводидли три команды, претендующие на призы и зону еврокубков и все они победили: "Интер" в гостях одолел "Парму" (2:1), "Аталанта" была сильнее "Удинезе" (3:2), а "Наполи" прибил СПАЛ – 3:1."Интер" и "Аталанта" ведут борьбу за попадание в Лигу чемпионов и для них победы были особенно важны. Миланцы отыгрались в Парме после того, как на гол Жервиньо двумя точными ударами в конце матчи ответили де Врей и Бастони. У "Аталанты" забивали Салата и Муриэль (дважды), а пропустила она два гола от Лазаньи."Наполи", который несколько дней назад выиграл Кубок страны, в таблице чемпионата идет только шестым и изо всех сил цепляется за возможность сыграть в Лиге Европы. СПАЛу забивали Мертенс, Кальехон и Юнес, а "размочил" счет в игре Петанья.Итак, в Серии "А" лидируют, расположившись с интервалом в 4 очка, "Ювентус" (69), "Лацио" (65), "Интер" (61) и "Аталанта" (57). "Наполи" (45) – шестой, "Парма" (39) – восьмая, "Удинезе" (28) – на 15-м месте, СПАЛ (18) – на последнем, 20-м.