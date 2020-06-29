В Москве в Дворце художественной гимнастики проходит онлайн-турнир с участием спортсменок из четырех стран. Россиянки и гимнастки из Узбекистана (индивидуальные соревнования) и Киргизии соревновались в Москве. Израильтянки и сборная Узбекистана в групповом турнире выступали у себя дома, но их выступления были показаны в прямом эфире.

В Москве в Дворце художественной гимнастики проходит онлайн-турнир с участием спортсменок из четырех стран. Россиянки и гимнастки из Узбекистана (индивидуальные соревнования) и Киргизии соревновались в Москве. Израильтянки и сборная Узбекистана в групповом турнире выступали у себя дома, но их выступления были показаны в прямом эфире.Дина Аверина победила в упражнениях с лентой (20,50 балла) и с обручем (25,15). Ее сестра Арина Аверина выиграла соревнования в упражнениях с мячом с оценкой 25,90. Еще одна россиянка Анастасия Гузенкова стала лучшей в упражнениях с булавами (24,15).В групповых упражнениях с пятью мячами победила сборная России, получившая оценку 32,80 балла. На втором месте команда Узбекистана, удостоенная оценки 32,05 балла.