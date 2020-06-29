Определились три из четырех полуфиналистов третьего турнира чемпионской серии Magnus Carlsen Chess Tour, учрежденной чемпионом мира Магнусом Карлсеном. К Карлсену и россиянину Яну Непомнящему присоединился Аниш Гири из Нидерландов, обыгравший российского шахматиста Александар Грищука.

Определились три из четырех полуфиналистов третьего турнира чемпионской серии Magnus Carlsen Chess Tour, учрежденной чемпионом мира Магнусом Карлсеном. К Карлсену и россиянину Яну Непомнящему присоединился Аниш Гири из Нидерландов, обыгравший российского шахматиста Александар Грищука.Первая серия их микро-матча завершилась вничью (3,5:3,5), а во второй Гири был сильнее – 3:1. А вот в споре китайца Дина Лижэня и Хикару Накамуры (США) после двух дней борьбы – ничья 1:1. Соперники теперь проведут решающий раунд за выход в полуфинал, в то время как другие участники онлайн-турнира Chessable Masters будут отдыхать.Напомним, что в серии Карлсена прошли два состязания, в которых последовательно победили сам чемпион мира и россиянин Даниил Дубов, завоевавшие места в суперфинале. Чемпион Chessable Masters также получит место в главном турнире Magnus Carlsen Chess Tour.