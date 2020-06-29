Во взаимодействии с органами исполнительной власти и иными правоохранительными органами реализуется комплекс организационных и практических мероприятий.

В целях обеспечения правопорядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации УМВД России по Владимирской области во взаимодействии с органами исполнительной власти и иными правоохранительными органами реализуется комплекс организационных и практических мероприятий.В региональном УМВД в круглосуточном режиме действует рабочая группа Оперативного штаба по профилактике правонарушений.В период подготовки все участки для голосования обследованы сотрудниками полиции с применением технических средств и служебных собак, на период голосования взяты под охрану.Для обеспечения правопорядка и безопасности граждан 1 июля будут задействованы сотрудники органов внутренних дел региона, а также представители регионального управления Росгвардии, работники частных охранных организаций, представители народных дружин и общественных объединений.