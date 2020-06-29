Дочь Анастасии Заворотнюк пришла в ужас из-за некачественных услуг мастера, который работает в салоне красоты. Девушка рассказала о случившемся поклонникам.

Дочь Анастасии Заворотнюк пришла в ужас из-за некачественных услуг мастера, который работает в салоне красоты. Девушка рассказала о случившемся поклонникам.На днях наследница Анастасии Заворотнюк Анна посетила салон красоты на Рублевке, который посещают многие знаменитости. Девушка захотела сделать окрашивание. Во время процедуры она почувствовала, что ее волосы, обернутые в фольгу, сильно нагрелись, но мастер пояснил – так и должно быть.Спустя несколько десятков минут Анне смыли краску. После этого девушка весьма удивилась, ведь ее волосы стали, как мочалка. Более того, несколько прядей волос выпали. Дочь знаменитой актрисы захотела пообщаться с менеджером, но тот к ней не подошел. Мастер начал уверять Анну. что произошедшее – чуть ли не ее вина.Так или иначе, денег девушка не заплатила. Ей подарили средства по уходу за волосами, а также предложили процедуры по их восстановлению. После этого Заворотнюк-младшей пришлось сделать короче свои длинные волосы."Это профессиональный салон с высокими ценами и такого качества результата я никак не ожидала", – написала Анна в своем инстаграм-аккаунте.18 Сен 2019 в 5:12 PDTТем временем Анастасия Заворотнюк продолжает бороться с раком мозга. Несмотря на то, что актриса находится дома, ее состояние контролируют врачи. К счастью, актрисе становится лучше. Ее супруг Петр Чернышев много работает, чтобы оплатить лечение. Анна же развивает свой инстаграм-аккаунт, который также приносит доход семье.