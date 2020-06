В Шотландии неизвестный напал с ножом на прохожего. Очевидцы сообщили об окровавленном человеке, отчаянно зовущем на помощь. Полиция перекрыла улицы.

В крупнейшем городе Шотландии произошло еще одно нападение — неизвестный напал с ножом на прохожего и ранил его.В воскресенье днем, 28 июня, очевидцы сообщили в полицию об окровавленном человеке, отчаянно зовущем на помощь.A pair of shoes and blood on the pavement outside Traders’ bar on Argyle Street in Glasgow, where police are dealing with an incident this afternoon. It’s reported a man was covered in blood and screaming. #CapitalReports pic.twitter.com/6NUOS2IwVv— CapitalScotland News (@CapitalScotNews) June 28, 2020Пострадавшего увезли в больницу. Сотрудники правоохранительных органов перекрыли улицу. В полиции сообщили, что произошло "целенаправленное нападение".