Помнят во всех подробностях, даже спустя год. Жители Тулуна до сих пор не оправились от удара стихии. Тогда большая вода унесла десятки жизней, смыла дома и огороды. В годовщину трагедии на берегу реки установили памятный знак с особой отметкой.

В Тулуне годовщина мощного наводнения. В результате паводка летом в 2019-го уровень реки Ия поднялся на 14 метров. вода смыла десятки домов и огородов, погибли люди. Власти города в память о трагедии поставили на берегу реки памятный знак.А накануне, сообщает ГТРК "Иркутск", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", в центре Тулуна открылась выставка, на которой представлены фото очевидцев наводнения. Можно оценить уникальные кадры начала катастрофы и последствия стихии.Житель Тулуна Павел Лосев вспоминает: "Вот здесь под мостом дома были затоплены. Люди плыли на домах. Спасатели снимали их с самолетов".Восстановительные работы в Тулуне все еще продолжаются. Город напоминает большую стройку — сдали корпус лыжной базы "Снежинка", подходит к концу ремонт центрального бассейна и ФОКа. Продолжаются дорожные работы. Особое внимание инженерным сетям, в том числе канализации и системе отопления.Ранее сообщалось, проверить, как идет восстановление жилья и соцобъектов, приезжали вице-премьер Марат Хуснуллин и врио главы Иркутской области Игорь Кобзев. Также в составе делегации замминистра строительства и ЖКХ России Дмитрий Волков, представители строительных организаций.Напомним, в результате наводнения в Иркутской области в конце июня погибли 26 человек, еще четверо до сих пор числятся пропавшими без вести. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек, подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В июле в Приангарье прошла вторая волна паводка, которая нанесла дополнительный ущерб этим районам.