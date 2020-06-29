В российской премьер-лиге произошла очередная тренерская отставка. Своего поста лишился Миодраг Божович. Его место займет Андрей Талалаев.

В российской премьер-лиге произошла очередная тренерская отставка. Своего поста лишился Миодраг Божович. Его место займет Андрей Талалаев.Проигрыш "Зениту" стал последним матчем Божовича на посту главного тренера волжан.В воскресенье черногорский специалист был отправлен в отставку. Мидодраг Божович тренировал "Крылья Советов" с осени 2018 года.Новым тренером самарцев стал российский специалист Андрей Талалаев. В начале сезоне Талалаев тренировал клуб ФНЛ "Химки". По информации ТАСС в тренерский штаб войдут Сергей Корниленко, Владимир Кухлевский и Виктор Гаус.