В Министерстве труда России объяснили, каким образом будет начисляться единовременная выплата семьям с детьми в возрасте от трех до 16 лет. Ведомство опубликовало на своем сайте необходимую информацию.

В Министерстве труда России объяснили, каким образом будет начисляться единовременная выплата семьям с детьми в возрасте от трех до 16 лет. Ведомство опубликовало на своем сайте необходимую информацию.На прошлой неделе премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что детям от трех до 16 лет будет положена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей. Получить ее смогут все родители или опекуны. Такая процедура лишена бюрократии.Так, выплаты из-за пандемии коронавируса будут осуществляться на основании данных, которыми уже располагает Пенсионный фонд России. В подаче нового заявления нет необходимости. Выплаты начнутся этим летом – 1 июля.Стоит отметить, что речь идет о 28 миллионов детей, которым полагается такая финансовая поддержка. Государство выделило на эти цели более 270 миллиардов рублей.Напомним, ранее Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова выразила недовольство из-за того, что единовременная выплата в 10 тысяч рублей не полагается детям старше 16 лет. Она попросила Минтруд позаботиться о поддержке таких граждан.Однако в ведомстве отметили, что дети с 16 лет уже могут устраиваться на работу, поэтому на финансовую поддержку от государства они рассчитывать не могут. Такой ответ не устроил омбудсмена.