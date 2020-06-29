Экзамены для поступающих. Во всех владимирских пунктах проведения ЕГЭ усилят санитарный контроль. Перед экзаменом аудитории продезинфицируют. У всех, входящих в школу, измерят температуру.

Экзамены для поступающих. Во всех владимирских пунктах проведения ЕГЭ усилят санитарный контроль. Перед экзаменом аудитории продезинфицируют. У всех, входящих в школу, измерят температуру. В помещениях есть дозаторы с антисептиками для обработки рук. Кроме того, участников Единого госэкзамена рассадят на расстоянии не менее 1,5 метров. Организаторы и работники пунктов проведения экзамена будут работать в масках и