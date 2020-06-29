Пробные ЕГЭ сегодня начинаются в России. Они пройдут без участия школьников. Это необходимо, чтобы эксперты и организаторы могли проверить, все ли готово к проведению экзаменов.

Пробные ЕГЭ сегодня начинаются в России. Они пройдут без участия школьников. Это необходимо, чтобы эксперты и организаторы могли проверить, все ли готово к проведению экзаменов.В этом году для профилактики распространения коронавирусной инфекции в школах примут новые меры безопасности. Перед каждым экзаменом будет проводиться уборка и дезинфекция помещений.Организаторы и общественные наблюдатели должны будут находиться в аудиториях в средствах индивидуальной защиты. Первый экзамен для школьников пройдет 3 июля, сообщает "Россия 24".