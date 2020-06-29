Американская разведка признала недостоверными данные о предполагаемом сговоре России с талибами. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Американская разведка признала недостоверными данные о предполагаемом сговоре России с талибами. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.По его словам, разведка посчитала эти данные дезинформацией и не сообщила о них главе государства.Ранее The Washington Post и New York Times писали, что Россия якобы предлагала талибам награду за убийства американских военных в Афганистане.Как сообщили издания, сведения получили от военных США, которые допрашивали пленных боевиков. При этом точных данных о количестве погибших солдат нет, как нет и других доказательств.В российском МИД эти сообщения назвали дезинформацией.