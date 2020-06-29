На 50-м километре трассы Нягань – Талинка в Октябрьском районе Ханты-Мансийской автономной области вахтовый рабочий попал под колеса грузовой техники, передает . В результате ДТП пешеход ..

На 50-м километре трассы Нягань – Талинка в Октябрьском районе Ханты-Мансийской автономной области вахтовый рабочий попал под колеса грузовой техники, передает . В результате ДТП пешеход погиб. На месте происшествия работает дорожная полиция.