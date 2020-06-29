На 50-м километре трассы Нягань – Талинка в Октябрьском районе Ханты-Мансийской автономной области вахтовый рабочий попал под колеса грузовой техники, передает . В результате ДТП пешеход ..
<a href="https://33live.ru/novosti/29-06-2020-v-xmao-gruzovik-nasmert-sbil-vaxtovika.html" target="_blank">В ХМАО грузовик насмерть сбил вахтовика</a> - На 50-м километре трассы Нягань – Талинка в Октябрьском районе Ханты-Мансийской автономной области вахтовый рабочий попал под колеса грузовой техники, передает . В результате ДТП пешеход ..
[url=https://33live.ru/novosti/29-06-2020-v-xmao-gruzovik-nasmert-sbil-vaxtovika.html]В ХМАО грузовик насмерть сбил вахтовика[/url] - На 50-м километре трассы Нягань – Талинка в Октябрьском районе Ханты-Мансийской автономной области вахтовый рабочий попал под колеса грузовой техники, передает . В результате ДТП пешеход ..