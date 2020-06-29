В Тюменскому области накануне произошла жуткая авария, в результате которой погибла семья из троих человек. По предварительным данным ГИБДД, водитель Митсубиши вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Вольво.

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск накануне произошла жуткая авария, в результате которой погибла семья из троих человек. Об этом сообщает ГТРК "Ямал", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".По предварительным данным ГИБДД, водитель "Митсубиши" вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком "Вольво". В легковом автомобиле находилась семья из Тарко-Сале: женщина, мужчина, а также их 21-летняя дочь. Никто из них не выжил.