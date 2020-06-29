В США на фоне демонстраций против расизма власти Миссисипи решили изменить флаг штата, чтобы он не напоминал о борьбе солдат Конфедерации за сохранение рабства; законопроект пока на стадии обсуждения. В Ричмонде манифестанты попытались осквернить памятник генералу Роберту Ли.

В США на фоне демонстраций против расизма власти Миссисипи решили изменить флаг штата, чтобы он не напоминал о борьбе солдат Конфедерации за сохранение рабства; законопроект пока на стадии обсуждения. В Ричмонде манифестанты попытались осквернить памятник генералу Роберту Ли. В Луисвилле демонстрация против расизма завершилась стрельбой. На фоне всего этого хаоса Дональд Трамп объявил: вандализм в стране полностью прекратился. На за пределами "Твиттера" находится реальный мир.Улицы Вашингтона снова переполнены: тысячи демонстрантов продолжают выступать против расизма и требовать полицейский реформы, в Сиэтле опять погромы. В ответ на решение местных властей ликвидировать автономную зону, захваченную анархистами, активисты атаковали полицейские участки. Пытались их поджечь, били стекла.В Луисвилле по меньшей мере один человек погиб от огнестрельного ранения в ходе демонстрации. Еще один пострадал, его госпитализировали.Нервы полицейских уже не выдерживают подобной агрессии. Начались рекордные массовые увольнения по собственному желанию. За месяц с момента гибели Джорджа Флойда и начала протестов по этому поводу только в Нью-Йорке в отставку подали около 300 офицеров. И по прогнозам, это лишь начало."Мы все задаемся вопросом: как можно продолжать выполнять свою работу в такой обстановке?! Эта разъяренная толпа добьется своего: в конечном итоге, уже никто не захочет быть полицейским", — говорит начальник отдела стратегий борьбы с преступностью полиции Нью-Йорка Майкл Липетри.Несмотря на указ президента Трампа наказывать десятью годами тюрьмы за осквернение памятников, вандалы продолжают активную деятельность. В Ричмонде атаковали памятник генералу Роберту Ли, который командовал армией южных штатов во время гражданской войны. Силовиков обстреляли шариками для пейнтбола.В Техасе облили краской статую Христофора Колумба. Демонстранты требуют, чтобы местные власти ее снесли.Тем временем власти Миссисипи решили изменить флаг штата, чтобы он не напоминал о борьбе солдат Конфедерации за сохранение рабства. Законопроект пока на стадии обсуждения. А Принстонский университет удалит имя бывшего президента Вильсона из своей школы государственной политики и колледжа-интерната. Попечители пришли к выводу, что политик был сторонником расизма. В штате Колорадо начались протесты по поводу гибели афроамериканца Элайджи Макклейна от рук полицейских в прошлом году. Тогда офицеров оправдали, но семья с адвокатами проводят собственное расследование.Выступают против расизма и в Германии. Правда, там демонстрации носят мирный характер. Большинство митингующих заявили, что в тридцатиградусную жару предпочитают оставаться дома. Тем более, что пандемия коронавируса еще не закончилась.