Facebook переживает мощный натиск. На самую большую социальную сеть планеты давят с требованием более жесткой цензуры сообщений, в том числе от политиков. Как на это реагируют в Facebook расскажет программа Вести.net.

Более 150 рекламодателей объявили байкот Facebook. Они потребовали от соцсети изменить правила, по которым та моделирует посты пользователей и это уже стоило Facebook более 8% капитализации. Стоимость компании упала на 56 млрд долларов, просто потому, что зарабатывает компания как раз таки на рекламе.Сам конфликт тянется с начала июня, тогда активисты требовали модерировать посты президента США в соцсетях, так как считали, что Дональд Трамп призывает к насилию против протестующих и постит дезинформацию о выборах. Глава Facebook тогда заявил, что люди имеют право знать, что планирует сделать президент. Позже по тем же правилам платформа не стала блокировать и прочие аналогичные посты американских активистов и политиков. В ответ на это сразу несколько общественных организаций нашли рычаг давления - они призвали бренды отказаться от рекламы на Facebook, дескать соцсеть недостаточно борется с риторикой против протестующих с расизмом, с ненавистью и дезинформацией в преддверии предстоящих президентских выборов.Пару недель призыв вроде как никто не замечал, но в конце прошлой недели на него откликнулись очень крупные компании: Coca-Сola, PepsiCo, Honda, Levi Strauss, один из главных операторов США, Verizon, FMCG-гигант Unilever. Последние двое вообще входят в топ-100 самых активных рекламодателей Facebook, каждый из них тратит на рекламу в соцсети сотни миллионов долларов ежемесячно. Собственно, именно поэтому акции соцсети упали так резко. Пока каких-то конкретных требований у бизнеса нет.CNBC считают, что тут вообще больше расчета, чем политики. В последнее время американский сегмент сети радикализовался и там много резких постов и в поддержку протестующих и с их критикой, и в таком обрамлении реклама может смотреться неуместно. Кроме того лето - это традиционно период рекламного затишья. Главные траты на этом рынке приходятся на предновогодний период, так что временный отказ от рекламы - это бесплатный и громкий пиар-шаг и аналитики ждут, что к сезону все компании вернутся. Многие из них, собственно, и объявили, что байкот - это на месяц.Непохоже, что глава Facebook Марк Цукерберг пытался пойти навстречу каким-то требованиям, он пока в довольно расплывчатый формулировках пообещал изменить правила соцсетей блокировать рекламу, в которой присутствует разжигание ненависти в отношении любых групп людей. И еще раз подтвердил, что Facebook не станет удалять или скрывать сообщения политиков, даже если они нарушают правила соцсетей, но начнет маркировать их каким-то особым образом. А в официальном письме Facebook заявил, что не будет менять политику под давлением со стороны рекламодателей, впрочем, американские журналисты считают, что позиция компании может измениться если к байкоту присоединятся еще больше компаний.Тут интересно, что весь этот шум вокруг моделирования политиков в соцсетях начался с Twitter, который решил скрывать некоторые посты Дональда Трампа именно как призывающий к насилию по отношению к протестующим, так как решают это алгоритмы и правила едины для всех. Но тут выяснилось, что алгоритмы-цензоры тоже небезгрешны, например, в борьбе с фейками относительно связей сотовых сетей пятого поколения с коронавирусом под раздачу попали вообще не относящиеся к теме публикации. На днях пользователи заметили, что подозрения в пропаганде теории заговора возникают при упоминании определенных слов вместе, в частности кислород и частота и, как положено сетевому сообществу, тут же перевели все это дело в шутку и флешмоб, вызывая срабатывание алгоритма сообщениями: "Я нырял с аквалангом. Частота моего дыхания была высокой, что привело к потере кислорода и мне пришлось быстро всплыть на поверхность". И просто посты про частоту кислорода тоже помечались соцсетью как фейки. Twitter признал ошибку, представители компании написали, что работают над улучшением системы, когда именно они решат проблему неизвестно.