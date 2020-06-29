29.06.2020

2020-06-29 20:15:05

Владимирцы рассказали, как голосуют по поправкам в Конституцию

Продолжается голосование по поправкам в Конституцию РФ. По данным областной избирательной комиссии, на 28 июня в регионе проголосовало 297 тыс. 628 человек.

За доступную и качественную медицинскую помощь проголосовала депутат Законодательного собрания Ирина Кирюхина.

Поправки о медицине она назвала самыми важными, в них речь идет о здоровье людей. То, что такая статья появилась, для нее лично - свидетельство понимания серьезности ситуации. Она надеется, что на практике это будет означать увеличение финансирования на здравоохранение, решение кадровой проблемы.

Ирина Кирюхина, депутат Законодательного собрания: «Если раньше в области здравоохранения, в которой я проработала 45 лет, основной упор был на бесплатность, то в новой редакции основной упор - на доступность и качество, чтобы в каждом населенном пункте каждый гражданин нашей страны имел одинаковые возможности получения медпомощи. Независимо от того, где он проживает: в крупном ли городе, в столице или сельской местности - это наложит определенную ответственность на органы местного самоуправления. Будут строиться ФАПы, будут открываться отделения, будут готовиться специалисты, это все пути, которые улучшат качество и доступность».

Поправки в Конституцию назвала важнейшим достижением профсоюзов Галина Конькова, председатель областного объединения организаций профсоюзов. Это главные принципы социального государства.

Галина Конькова, председатель Регионального союза «Владимирское областное объединение организаций профессиональных союзов»: «Конечно, МРОТ, это самое главное, что можно выделить с нашей стороны, мы боролись, профсоюзы, чтобы МРОТ был не ниже прожиточного минимума, так как работающий человек не должен быть бедным, он должен обеспечивать свои минимальные потребности, и конечно, сейчас, в условиях пандемии, все это очень важно, так как многие люди волнуются, что могут потерять работу, недополучить зарплату. В этих условиях поправки актуальны , так как дают уверенность в завтрашнем дне».

Олег Чижов, депутат Законодательного Собрания: «Президент выбрал правильное время, наверное, чтобы принять те основы, которые уже не смогут быть изменены, от которых мы сможем оттолкнуться и двигаться дальше. Президент избрал позицию нашей страны, что главное это страна и наши люди и все поправки, которые принимаются сейчас, они как раз и говорят о заботе о людях. Это как раз внушает во всех нас и в бизнесменов, и в политиков, и в граждан уверенность, что дальше будет точно уже лучше».