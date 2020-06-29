29.06.2020

2020-06-29 19:25:03

Во Владимире почти 2 тысячи выпускников сдадут ЕГЭ в этом году

Сегодня во Владимире прошел федеральный «тренировочный» ЕГЭ. Он состоялся без присутствия школьников. Организаторы проверили работоспособность техники, системы видеонаблюдения, а также подсчитали затраты времени на организацию необходимых санитарных процедур.



Во всех пунктах проведения ЕГЭ будет проводиться дезинфекция, обязательная термометрия участников на входе. Помещения оснащены дозаторами с антисептиком. Учеников рассадят на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Организаторы и работники ППЭ будут работать в масках и в перчатках.



По информации пресс-службы мэрии, все пункты проведения экзамена во Владимире сегодня показали полную готовность к ЕГЭ, который в нашем городе будут сдавать более 1900 выпускников.



Сами госэкзамены начнутся 3 июля - в этот день сдают географию, литературу и информатику, а завершатся 23 июля - сдачей иностранных языков. Резервные дни - 24 и 25 июля, а так же 3, 5, 7 и 8 августа. Начало экзаменов - в 10.00.