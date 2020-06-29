29.06.2020

2020-06-29 15:45:04

«Хартия» подвела первые итоги внедрения раздельного сбора мусора

Шаг в сторону экологичности. На очередном заседании Экологического совета при губернаторе депутаты, экологи, предприниматели и представители общественных организаций обсудили важнейшие вопросы защиты природы. Одним из первых за контрольное полугодие отчитался региональный оператор "Хартия".

На каком этапе мусорная реформа и как утилизируются твердые коммунальные отходы? Эти вопросы стали ключевыми на заседании экологического совета при губернаторе. В преддверии голосования по поправкам в Конституцию их актуальность возросла в несколько раз. Одна из них касается сохранения природных богатств. К этому заседанию каждый из регоператоров должен был представить свои предложения по созданию в области сортировочных линий и проектов по переработке отходов.

Татьяна Клименко, директор департамента природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области: «Я считаю, что они справились с этой задачей достойно, надеюсь, что органы местного самоуправления, органы власти и общественность помогут им реализовать те их желания и предложения, которые в настоящий момент были озвучены на экологическом совете».

Первые итоги внедрения раздельного сбора мусора подвела и «Хартия». Особая система сортировки и специальная техника компанией введена уже во всех районах зоны №1.

Владимир Доровских, директор филиала "Владимирский" ООО "Хартия": «Основная задача, которая ставилась перед операторами - наладить инфраструктуру не только сбора, но еще и работы с самими отходами и мы сейчас находимся на таком этапе предварительных проектирований и принятия решений именно вот таких объектов».

Директор владимирского филиала Владимир Доровских отметил, что помимо инновационных технологий переработки мусора компания проводит и разъяснительную работу. По его словам, экологическая грамотность населения - один из важных этапов всего процесса утилизации мусора: от сбора до переработки. И в этом направлении еще работать и работать.

По итогам экосовета местные общественники были встревожены информацией в соцсетях о планах «Хартии» по строительству экотехнопарка на территории Александровского района. Как нам пояснили представители компании, речь идёт только о возможной модернизации сортировочного центра либо строительстве его замены без каких-либо мощностей по захоронению. И заявили, что такие вбросы носят провокационный характер.

Александр Сыпченко, Андрей Синягин

«Вести-Владимир»

