Вячеслав Картухин, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области: «Над поправками работали лучшие юристы нашей страны, состоялось широкое обсуждение во всех

Вячеслав Картухин, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области: «Над поправками работали лучшие юристы нашей страны, состоялось широкое обсуждение во всех субъектах Российской Федерации, также поправки одобрили практически все законодательные органы субъектов Российской Федерации. Безусловно, поправки положительно скажутся на всех сферах жизни нашего общества. Никакого негатива они не несут. В любом случае обновление всегда несет что-то