На Украине уже не первый год борются с влиянием российской культуры и наследием СССР. Чего стоят одни лишь сносы памятников советским деятелям и запрет российских фильмов и сериалов.

На Украине уже не первый год борются с влиянием российской культуры и наследием СССР. Чего стоят одни лишь сносы памятников советским деятелям и запрет российских фильмов и сериалов.Украинский политолог Михаил Погребинский в интервью одному из местных телеканалов сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, фактически запрещающий работу российских школ. Специалист отметил, что за это главе государства может грозить уголовная ответственность.В соответствии с законом, с 1 сентября в школах запрещается преподавание химии и физики на русском языке. Учить детей этим предметам педагоги смогут лишь на украинском языке. При этом допускается использование венгерского или английского языков.Погребинский обратил внимание, что таким образом Владимир Зеленский нарушил 10-ю статью Конституции Украины. В ней говорится о гарантии свободного развития, использования и защиты русского и других языков национальных меньшинств страны.По словам политолога, это может быть основанием для возбуждения уголовного дела в отношении Зеленского, когда его президентство закончится. В результате украинского лидера смогут привлечь к уголовной ответственности за нарушение положений конституции.Ранее Владимира Зеленского также в нарушении украинской конституции местный политик из партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктор Медведчук. Он отметил, что насильственная украинизация идет вразрез с принципами основного закона страны.