В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Муромский» возбуждены уголовные дела в отношении 38-летнего безработного ранее судимого жителя Муромского района. Мужчина подозревается в совершении нескольких имущественных преступлений.Установлено, что 12 июня текущего года в утреннее время подозреваемый, имея запасные ключи, проник в квартиру сестры, которая находилась на работе, откуда похитил ноутбук. Ущерб составил 8 тысяч рублей. На следующий день, находясь в той же квартире, он взял ключи от гаража, висевшие в прихожей, проник в него и похитил велосипед. Сумма ущерба составила 6 тысяч рублей. В ходе проведения оперативных мероприятий предполагаемый злоумышленник был установлен и задержан на территории Муромского района и дал признательные показания.Похищенное имущество он успел продать. В ходе расследования были установлены покупатели ноутбука и велосипеда. Похищенное изъято и в ближайшее время будет возвращено законной владельце. Расследование уголовного дела продолжается.