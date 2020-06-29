Потерпевший обратился в полицию спустя три месяца после совершенной кражи.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в апреле текущего года в отношении 39-летней жительницы города Покрова. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище).По версии следствия в январе текущего года подозреваемая распивала спиртное в компании своих знакомых. Заметив, что один из приятелей уснул, злоумышленница взяла ключи, проникла в его квартиру, откуда похитила мобильный телефон. Впоследствии фигурантка вернула ключи потерпевшему, сказав, что нашла их на улице, а чужое имущество сдала в скупку.В полицию собственник телефона обратился спустя три месяца после пропажи, полагая, что сможет найти гаджет самостоятельно.Личность злоумышленницы была установлена в ходе оперативно-розыскных мероприятий.Материальный ущерб, составивший 6 000 рублей, был полностью возмещен в ходе следствия.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены для рассмотрения в суд по существу.