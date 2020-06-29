Звезда сериала Глухарь получила серьезную травму. Виктории Тарасовой предстоит операция.

Звезда сериала "Глухарь" получила серьезную травму. ВикторииТарасовой предстоит операция.Артистка стала участником благотворительной акции "Помогидетям". Знаменитость содействовала выгрузке продовольствия. Звезда сериала "Глухарь"таскала ящики с овощами. "К нам пришла огромная, семитонная фура с помидорамидля детишек", – поведала Виктория Тарасова.В самый разгар работы актриса почувствовала сильную боль в руке.Артистка решила, что потянула мышцу. Первое время Тарасова не обращалавнимания на дискомфорт, однако со временем неприятные ощущения толькоусиливались.Звезда сериала "Глухарь"обратилась к медикам. Доктора выяснили, что знаменитость порвала сухожилиеплечевого сустава. Виктория умирала от боли, ей сделали медикаментознуюблокаду.В месте травмы у артистки развилось воспаление. "Сижу наобезболивающих" -рассказала знаменитость.Виктории Тарасовой предстоит операция. Артистка судовольствием отказалась бы от хирургического вмешательства, однако без него не обойтись. Сейчас звезда сериала "Глухарь" общается сврачами и ищет хорошую клинику.28 Мар 2020 в 1:25 PDTАртистка отмечает, что близкие называют ее ходячейкатастрофой. Виктория постоянно попадает в передряги. Несколько лет назад вовремя гастролей Тарасова оступилась во время выступления. Врачи диагностировалиу звезды разрыв крестовой переднейсвязки и мениска, последний пришлось удалить.