Звезда сериала Глухарь получила серьезную травму. Виктории
Тарасовой предстоит операция.
Звезда сериала "Глухарь" получила серьезную травму. Виктории
Тарасовой предстоит операция.
Артистка стала участником благотворительной акции "Помоги
детям". Знаменитость содействовала выгрузке продовольствия. Звезда сериала "Глухарь"
таскала ящики с овощами. "К нам пришла огромная, семитонная фура с помидорами
для детишек", – поведала Виктория Тарасова.
В самый разгар работы актриса почувствовала сильную боль в руке.
Артистка решила, что потянула мышцу. Первое время Тарасова не обращала
внимания на дискомфорт, однако со временем неприятные ощущения только
усиливались.
Звезда сериала "Глухарь"
обратилась к медикам. Доктора выяснили, что знаменитость порвала сухожилие
плечевого сустава. Виктория умирала от боли, ей сделали медикаментозную
блокаду.
В месте травмы у артистки развилось воспаление. "Сижу на
обезболивающих" -
рассказала знаменитость.
Виктории Тарасовой предстоит операция. Артистка с
удовольствием отказалась бы от хирургического вмешательства, однако без него не обойтись. Сейчас звезда сериала "Глухарь" общается с
врачами и ищет хорошую клинику.
28 Мар 2020 в 1:25 PDT
Артистка отмечает, что близкие называют ее ходячей
катастрофой. Виктория постоянно попадает в передряги. Несколько лет назад во
время гастролей Тарасова оступилась во время выступления. Врачи диагностировали
у звезды разрыв крестовой передней
связки и мениска, последний пришлось удалить.