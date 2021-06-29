С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подтвержден у 23099 человек. В стационарах лежит 378 жителей. На дому лечится 2013 заболевших.

В Костромской области на 29 июня ещё 102 человека заразились коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.Ковид диагностирован у 67 костромичей. Ещё 11 человек заболели в Шарьинском районе. Четыре – в Нерехтском районе. По три – в Кадые, Мантурово и Буйском районе. По два инфицированных выявлено в Боговарово и в Межевском районе. По одному пациенту с ковидом прибавилось в Красном-на-Волге, Антропово, Поназырево, Кологриве, Судиславле, Макарьеве и Галичском районе.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подтвержден у 23099 человек. В стационарах лежит 378 жителей. На дому лечится 2013 заболевших.За время прививочной кампании Костромская область приобрела 98554 дозы вакцины от коронавирусной инфекции, привиты - 90389 человек.