Во Владимирской области на 29 июня подтверждено 199 новых случаев заражения коронавирусом, что на 8 больше, чем днём ранее. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Во ..

Во Владимирской области на 29 июня подтверждено 199 новых случаев заражения коронавирусом, что на 8 больше, чем днём ранее. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 55 горожан. Ещё 23 жителя подхватили опасную инфекцию в 25 сл. в Муромском, 22 сл. в Гусь-Хрустальном, 16 сл. в Ковровском, 11 сл. в Александровском, 10 сл. в Петушинском, 8 сл. в Суздальском, 7 сл. в Юрьев-Польском, 7 сл. в Меленковском, 7 сл. в Собинском, 7 сл. в Киржачском, 6 сл. в Камешковском, 5 сл. в Вязниковском, 4 сл. в Гороховецком, 3 сл. в Селивановском, 3 сл. в Судогодском, 2 сл. в г. Радужный, 1 сл. в Кольчугинском)Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 35 969 человек. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 8230 случаев во Владимире, 4340 - в Гусь-Хрустальном районе, 3971 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.