Региональная премия в области литературы и искусства имени поэта-песенника А.И. Фатьянова в размере 100 тысяч рублей в 2021 году присуждена владимирскому певцу и композитору Алексею Молдалиеву за большой вклад в популяризацию творчества нашего великого земляка.

Региональная премия в области литературы и искусства имени поэта-песенника А.И. Фатьянова в размере 100 тысяч рублей в 2021 году присуждена владимирскому певцу и композитору Алексею Молдалиеву за большой вклад в популяризацию творчества нашего великого земляка - сообщает пресс-служба администрации области.Премия учреждена в 2007 году. Её соискателями являются творческие коллективы, исполнители, поэты, композиторы, внесшие значительный вклад в патриотическое воспитание молодёжи, формирование уважения к отечественной истории, боевым и трудовым подвигам народов России.Традиционно лауреатов премии чествуют на Фатьяновском празднике поэзии и песни в Вязниках. В этом году фестиваль – он запланирован на 17 июля – состоится уже в 48-й раз. Напомним, праздник проводится с 1974 года, в 1988-м ему присвоен статус Всероссийского.