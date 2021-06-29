Волонтеры Ассоциации юристов России в общественных приемных Единой России приняли более двух тысяч граждан

Волонтеры Ассоциации юристов России в общественных приемных "Единой России" приняли более двух тысяч гражданПо итогам единого дня оказания юридической помощи гражданам, 25 июня, волонтеры Ассоциации юристов России рассмотрели 2199 обращений россиян. Люди смогли получить помощь непосредственно в общественных приемных партии "Единая Россия", что, безусловно, способствовало доступности и комфортности процедуры.Больше всего граждан интересовали юридические вопросы, связанные с темами аренды и купле-продажи недвижимости, а также услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Юристы разъяснили посетителям правила оформления наследства на недвижимое имущество, приватизации кооперативных квартир и предоставления жилья по программе расселения из ветхих и аварийных домов.Как отметила председатель комиссии президиума генерального совета по работе с обращениями граждан к председателю партии "ЕР" Жанна Одинцова, людей также интересовали условия предоставления земельных участков многодетным семьям и приватизации садовых участков.Кроме того, граждан задали юристам вопросы, связанные с тарифами за вывоз твердых коммунальных отходов. Они интересовались, как пересчитать плату за ЖКХ. Также были затронуты темы оказания некачественных услуг при выполнении капитального ремонта домов и правомерности начисления задолженности за неоказанную услугу.Отметим, что Ассоциация юристов России проводит единые дни оказания юридической помощи россиянин четыре раза в год. Прием ведется на площадках общественных приемных председателя партии "ЕР" Дмитрия Медведева.