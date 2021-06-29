Во Владимире продолжается вакцинация против коронавируса. В поликлинике №4 на Каманина – более трехсот желающих. Среди тех, кто решил сделать прививку, – директор филиала «Владимирский»

Во Владимире продолжается вакцинация против коронавируса. В поликлинике №4 на Каманина – более трехсот желающих. Среди тех, кто решил сделать прививку, – директор филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» Олег Грошев. Процедура простая – нужно было заполнить анкету о состоянии здоровья и два согласия: на вакцинацию и обработку персональных данных. С собой – паспорт, полис и