Глава Европейского совета выступил с заявлением после отказа Белоруссии от участия в программе ЕС.

Глава Европейского совета выступил с заявлением после отказа Белоруссии от участия в программе ЕС.Сегодня стало известно о решении Белоруссии выйти из европейской программы "Восточное партнерство" и отозвать своего представителя при ЕС. Это решение стало ответом на беспрецедентные санкции, принятые в отношении Белорусии. Теперь глава Евросовета Шарль Мишель решил прокомментировать это спорное решение руководства страны.На своей странице в "Твиттере" чиновник предупредил, что, выйдя из программы, государство сделало очередной шаг назад. Он заявил, что такая мера может привести к дальнейшей эскалации напряженности, а также это решение непременно негативно скажется на жизни белорусского народа – об этом сообщил .Напомним, что в данном случае речь идет о спецпрограмме Европейского союза. Ее цель состоит в развитии интеграционных связей с рядом государств, в числе которых до недавнего времени была и Белоруссия. Часть из этих государств считают вступление в ЕС своей главной внешнеполитической целью.Секторальные экономические ограничения в отношении Белоруссии касаются производства хлористого калия, а также финансового, нефтяного, табачного секторов экономики. Ранее "Дни.ру" приводили мнение политолога, который считает, что из тех, что уже были ранее введены Евросоюзом против Белоруссии.