О вакцинации главы областного центра стало известно сегодня. Эта информация появилась на странице градоначальника в в Instagram. Андрей Шохин получил первый компонент вакцины. “Сегодня

О вакцинации главы областного центра стало известно сегодня. Эта информация появилась на странице градоначальника в в Instagram. Андрей Шохин получил первый компонент вакцины. “Сегодня сделал первую прививку от коронавируса. Многие сотрудники администрации тоже привились. Сейчас очень важно делать все возможное для защиты близких, особенно старшего поколения”, – сообщается в аккаунте Андрея Шохина.