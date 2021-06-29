Во Владимире на прошлой неделе вспоминали первого губернатора области. Двадцать второго июня шестьдесят лет исполнилось бы Юрию Власову.

Во Владимире на прошлой неделе вспоминали первого губернатора области. Двадцать второго июня шестьдесят лет исполнилось бы Юрию Власову. Человеку, которому в начале девяностых достался штурвал терпящего крушение региона. Юрий Власов стал и пока остается самым молодым капитаном владимирского экипажа. На момент назначения ему было всего тридцать лет. Каким он губернатором был, расскажет Вера Куликова.Вот она – «романтика» девяностых. Харьковский (еще отечественный) завод. Шестикилограммовая дека позволяла быстро перезаписывать звук с одной компакт-кассеты на другую, обеспечивая почти студийное качество копии. Мечта новоявленных меломанов и... торговцев контрафактом.Петь постперестроечной России, впрочем, особенно не хотелось. Голодная страна обступила ларьки, самодельные прилавки, капоты машин и ухнула в омут рыночных отношений. Бесконечные развалы с ширпотребом на Батурина и Егорова на десятилетие стали самой стабильной сферой городской экономики. Валютой смутного времени были водочные талоны. Непьющие меняли их на сахар. Зарплаты (если деньги в кассах вообще были) нещадно подъедала трехзначная инфляция. Для десятков владимирских предприятий - от заводов до мануфактур - это время стало началом конца.Владимир Чернов, начальник отдела Госпожарнадзора (работал во время губернаторства Юрия Власова):- Мне это время запомнилось всеобщим безденежьем. Когда не платили личному составу, и приходилось несколько раз обращаться и, в том числе, к губернатору для того, чтобы поддержать личный состав. Он не отказывал. Все просьбы вовремя рассматривались, и в зависимости от того, насколько он мог, он помогал.Кандидат экономических наук - «народным» кандидатом Юрий Власов не был. Глав областных и краевых администраций назначал Президент. Тридцатилетний губернатор был из когорты так называемых «младореформаторов», которыми окружил себя Борис Ельцин, понимая, что стране нужен новый курс. Амбициозных задач перед Власовым никто не ставил. Была одна, но почти невыполнимая: не допустить полнейшего краха.Андрей Филинов, директор филиала ВГТРК ГТРК "Владимир", пресс-секретарь губернатора Юрия Власова (1993-1996 гг):- Губернатором Власовым и его командой, конечно, совершались ошибки и политические, и кадровые, и при принятии каких-то экономических решений. Тогда в этих условиях невозможно было бы безошибочно провести этот сложный корабль Владимирской области по чрезвычайно сложному фарватеру реформ! Но им и его командой была сформирована некая база, на основе которой последующие администрации, последующие губернаторы доводили эту систему управления в области. Систему экономических взаимоотношений, социальных взаимоотношений, совершенствовали эту систему.Главным достижением губернатора Власова его бывшие соратники считают созданную систему поддержки неокрепшего предпринимательства. Не мешать бизнесу и тогда было половиной успеха. А Власов научил коммерсантов говорить с властью, учредив первую некоммерческую ассоциацию предпринимателей. Кстати, это при нём в регионе решил бросить свой «шоколадный» якорь американский «Крафт Фудс». Первая ласточка иностранных инвестиций начала вить гнездо в Покрове.Ольга Бочарова, коллега первого губернатора Владимирской области:- Талантливый очень был человек! Одарённый! Я вспоминаю, как мы с ним писали экономический план экономического развития области перед его губернаторством. Он буквально надиктовывал, но я говорю "мы писали". Конечно, он был закоперщиком все этого, и он прямо надиктовывал мне все проекты, постановления, все возможные там мероприятия, какие нужно было выполнить, чтобы область развивалась.Шоколадный завод, в итоге, стал «сладким» подарком на инаугурацию Николая Виноградова, которому Власов в тысяча девятьсот девяносто шестом проиграл прямые выборы. Счет оказался разгромным, но результаты того голосования едва ли можно оценивать как избирательную нелюбовь. Электорат жил в тревожном ожидании очередного финансового кризиса, а людям хотелось другого.Григорий Белов, журналист, депутат Владимирского областного Совета народных депутатов (1990-1993 гг.):- Рушилось все, буквально все на глазах и, я думаю, что в области не было ни одного человека, который бы точно знал, как надо сделать. Поэтому Власов при всех его недостатках вполне был адекватным той ситуации! И уж точно он был не худшим губернатором в России. И в любом случае Юрий Васильевич войдет в историю, и уже вошел в историю Владимирской области не со знаком минус, я бы сказал, со знаком противоречия, как и вся та эпоха!Юрия Власова не стало в 2019-м. В день его 60-летия на его могиле на кладбище Улыбышево установили памятник. Средства на него собрали друзья и коллеги первого губернатора.Федор Лавров, советник губернатора (1991-96 гг):- Был нормальный парень, который пришел молодым во власть и пытался что-то сделать! Что-то не получалось, но он делал искренне. Много было доброжелателей в обратном смысле, которые не соглашались с ним в чем-то. Он не воевал, не боролся, как многие, допустим, за власть держались.Юрий Власов родился 22 июня 1961 года. По словам дочери, родители его назвали в честь Юрия Гагарина, который в 1961 году совершил первый полет в космос. И Юрий Власов оказался во многом первым. Ему пришлось налаживать разрушенную в 90-е систему государственного управления областью и спасать региональную экономику от краха. На надгробии высечена надпись "Не дается даром победа тем, кто готов подставить под удар свою грудь".Дарья Давыдова, Вера Куликова, Александр Чунаев. «Вести-Владимир».