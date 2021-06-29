Первое заседание должно было состояться 29 июня.

Минпромторг подал иск к заводу «Волгабас», расположенному в Собинском районе. Чиновники требуют от «Бакулин моторс групп» почти 160 млн рублей.По информации из , 10 мая 2017 года министерство заключило с заводом соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета. Компания получила два транша на оплату процентов по кредитам, взятым на строительство предприятия в посёлке Ворша.Автопроизводитель внёс два ходатайства – оставить иск без рассмотрения, а также о переносе в другой суд. Сегодня должно состояться первое заседание Арбитражного суда. «Волгабас» намерен оспорить сумму штрафов.Интересно, что завод в Ворше работает стабильно и поставил уже сотый машинокомплект своим французским заказчикам.