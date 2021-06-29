Московский кредитный банк предоставил кредитные средства монгольскому Голомт банк. Благодаря полученным средствам монгольский банк сможет профинансировать торговые операции своих клиентов, в том числе среди сектора МСП (малые и средние предприятия).

Московский кредитный банк предоставил кредитные средства монгольскому Голомт банк. Благодаря полученным средствам монгольский банк сможет профинансировать торговые операции своих клиентов, в том числе среди сектора МСП (малые и средние предприятия).Заключенную сделку одобрил Международный банк экономическогосотрудничества (МБЭС), который подтвердил резервный аккредитив Голомт банка,прогарантировав выполнение монгольской стороной своих обязательств по кредиту. Общаясумма участия МБЭС превысила 8 млн долларов при сроке сделки до 13 месяцев.Международный банк экономического сотрудничества активноразвивает монгольское направление, сочетая как участие в крупныхинфраструктурных проектах национального масштаба (железнодорожный транспорт,программы зеленого финансирования), так и взаимодействие с местными банками поподдержке сектора МСП и торговых операций.Директор департамента торгового финансирования МКБ НатальяБахова обратила внимание на тот факт, что объем торговли между Россией иМонголией в 2020 году составил 1,4 млрд долларов. «Мы заинтересованыподдерживать внешнеторговую деятельность между странами, предлагая различныебанковские решения. Это может быть финансирование торговых контрактов черезкредитование финансовых институтов, как в случае с Голомпт банком и МБЭС, либочерез продукты, предоставляемые непосредственно экспортерам: гарантии,аккредитивы, международный факторинг, экспортное финансирование, в том числе врамках государственных программ поддержки экспорта», – подчеркнула представительницаМКБ.Московский Кредитный Банк (МКБ) — коммерческий частный банк,являющийся по данным рэнкинга «Интерфакс-100» вторым в стране частным банком пообъему активов (по итогам I квартала 2021 года). Банк был основан в 1992 г.Бенефициарным владельцем банка является бизнесмен Роман Авдеев.По итогам I квартала 2021 года, по данным МСФО, совокупныйкредитный портфель МКБ (до вычета резервов) увеличился на 6% и составил более 1,1трлн руб. Доля корпоративного бизнеса в совокупном кредитном портфеле составила87,1%, доля розничного портфеля – 12,9%. Объем корпоративного кредитногопортфеля увеличился на 5,6% – до 978 млрд руб.Голомт банк – один из лидеров банковского сектора Монголии итрадиционный партнер Международного банка экономического сотрудничества (МБЭС).