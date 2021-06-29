Московский кредитный банк запустил новый финансовый продукт – МКБ – Российские Дивидендные Акции. Это новый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых управлений под управлением МКБ Инвестиции.

Московский кредитный банк запустил новый финансовый продукт – "МКБ – Российские Дивидендные Акции". Это новый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых управлений под управлением "МКБ Инвестиции".Фонд вскоре будет представленна Московской бирже – правила доверительного управления фондом былизарегистрированы Банком России 21 июня 2021 года.Фонд будет инвестировать вакции в соответствии синдексом MDIVTR (Индекс Дивидендных Акций). Он представляет индекс полнойдоходности акций и депозитарных расписок двадцати компаний с наибольшейдивидендной доходностью, которые включены в состав индекса Московской Биржи.Значения индекса рассчитываются ежедневно, ребалансировка индекса будетосуществляться четыре раза в год.В МКБ обращают внимание на тотфакт, что спрос на инвестиции в акции компаний, выплачивающих высокиедивиденды, высок среди клиентов «МКБ Инвестиции», но выбор нужных инструментовсложен для большинства из них.«Поэтомусовместно с партнерами из SOVA Capital мы разработали специальный индекс, на который они могут ориентироватьсяи формируем биржевой фонд, который позволит инвестировать в дивидендныйпортфель с минимальными усилиями и затратами», – рассказал руководитель «МКБИнвестиции» Максим Малетин.МосковскийКредитный Банк (МКБ) — коммерческий частный банк, являющийся по данным рэнкинга«Интерфакс-100» вторым в стране частным банком по объему активов (по итогам Iквартала 2021 года). Банк был основан в 1992 г. Бенефициарным владельцем банкаявляется бизнесмен Роман Авдеев.«МКБИнвестиции» – цифровая инвестиционная платформа банка МКБ, включающая в себя вполный комплекс услуг для частных клиентов. Она входит в ТОП-5 ведущихоператоров Московской биржи, а ежемесячный объем операций превышает 200 млрдрублей. Компания обслуживает более 45 тысяч клиентов, суммарные активы под ее управлениемпревышают 20 млрд рублей. По числу клиентов на доверительном управлении «МКБИнвестиции» входит в число лидеров рынка.