20 пожарных тушили заброшенный дом в центре Владимира. Как мы сообщали ранее, 29 июня в районе десяти утра загорелся дом на улице Столетовых. Огонь быстро распространился по второму этажу,

20 пожарных тушили заброшенный дом в центре Владимира. Как мы сообщали ранее, 29 июня в районе десяти утра загорелся дом на улице Столетовых. Огонь быстро распространился по второму этажу, построенному из дерева, и крыше, половина которой рухнула. По словам очевидцев, в здании никто не проживал. Очевидец: Это двухэтажный дом. Корреспондент: А там кто-то жил? Или