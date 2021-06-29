Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о выделении дополнительных 30 миллиардов рублей на автомобильные дороги. Об этом он рассказал на заседании правительства. Мишустин отметил, ..

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о выделении дополнительных 30 миллиардов рублей на автомобильные дороги. Об этом он рассказал на заседании правительства.Мишустин отметил, что деньги пойдут на ремонт не менее двух тысяч километров дорог в 84 регионах России. Он добавил, что с предложением выделить такие средства выступил президент России Владимир Путин и напомнил, что ранее на ремонт и обслуживание трасс было выделено 100 миллиардов рублей, сообщает .