Прививочная кампания против коронавируса набирает обороты. Наряду с простыми гражданами, вакцинироваться идут высокопоставленные чиновники города и области, руководители крупных

Прививочная кампания против коронавируса набирает обороты. Наряду с простыми гражданами, вакцинироваться идут высокопоставленные чиновники города и области, руководители крупных предприятий и известные деятели культуры. Сегодня стало известно, что от коронавируса вакцинировался мэр Владимира Андрей Шохин. Информация появилась на страничке градоначальника в Инстраграме. Он получил первый компонент вакцины. Сегодня сделал первую прививку от коронавируса. Многие сотрудники