Российским мусульманам предоставят дополнительный выходной 20 июля в связи с праздником Курбан-байрам. Об этом рассказала доцент базовой кафедры ТПП РФ Развитие человеческого капитала РЭУ ..

Российским мусульманам предоставят дополнительный выходной 20 июля в связи с праздником Курбан-байрам. Об этом рассказала доцент базовой кафедры ТПП РФ "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.Иванова-Швец отметила, что этот день не включён в перечень официальных праздников Трудовым кодексом России, однако одна из статей кодекса подразумевает возможность региональных властей устанавливать дополнительные нерабочие дни, сообщает телеканал "".