Российские власти продолжают активно подталкивать граждан к вакцинации. Многим из них это не нравится.
<a href="https://33live.ru/novosti/29-06-2021-neprivitym-rossiyanam-xotyat-zapretit-vyezd-iz-strany-.html" target="_blank">Непривитым россиянам хотят запретить выезд из страны </a> - Российские власти продолжают активно подталкивать граждан к вакцинации. Многим из них это не нравится.
[url=https://33live.ru/novosti/29-06-2021-neprivitym-rossiyanam-xotyat-zapretit-vyezd-iz-strany-.html]Непривитым россиянам хотят запретить выезд из страны [/url] - Российские власти продолжают активно подталкивать граждан к вакцинации. Многим из них это не нравится.