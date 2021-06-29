Во Владимире осудят частного нотариуса. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями.
Он оформил доверенность на женщину от имени её супруга, находившегося в это время в реанимации. ..
Во Владимире осудят частного нотариуса. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями.
Он оформил доверенность на женщину от имени её супруга, находившегося в это время в реанимации. Мужчина в этот момент находился в бессознательном состоянии. При этом жена получила право распоряжаться наследственной массой.
За незаконные действия нотариус получил материальную вознаграждение.
Владимирская областная прокуратура сообщает, что теперь ему грозит до 3 лет колонии.
Вину в совершенном деянии подозреваемый не признал.
Уголовное дело рассмотрит Октябрьский районный суд Владимира.