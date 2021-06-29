Во Владимире осудят частного нотариуса. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями. Он оформил доверенность на женщину от имени её супруга, находившегося в это время в реанимации. ..

Во Владимире осудят частного нотариуса. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями.Он оформил доверенность на женщину от имени её супруга, находившегося в это время в реанимации. Мужчина в этот момент находился в бессознательном состоянии. При этом жена получила право распоряжаться наследственной массой.За незаконные действия нотариус получил материальную вознаграждение.Владимирская областная прокуратура сообщает, что теперь ему грозит до 3 лет колонии.Вину в совершенном деянии подозреваемый не признал.Уголовное дело рассмотрит Октябрьский районный суд Владимира.