Злоумышленники в ночное время сломали замок решетки подвального помещения организации, после чего отжали пластиковое окно и проникли внутрь...

«Сотрудники ОМВД России по району Лефортово г. Москвы совместно с коллегами из ОУР УВД по ЮВАО задержали двоих молодых людей, подозреваемых в краже оборудования для добычи криптовалюты», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Полицейскими установлено, что злоумышленники в ночное время, используя неизвестный предмет, сломали замок решетки подвального помещения организации, расположенной на Красноказарменной улице, после чего отжали пластиковое окно и проникли внутрь. Из помещения данные граждане похитили три серверных блока. Общая сумма ущерба составила 3 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых. Ими оказались двое безработных мужчин в возрасте 18 лет и 21 года, один из которых ранее судим за кражу.Выяснилось, что злоумышленники, заранее подготовившись, надели спецодежду рабочих, погрузили блоки в автомобиль, номера которого предварительно закрыли, и уехали в неизвестном направлении. После чего они разместили объявление о продаже майнингового оборудования в социальных сетях. Однако сбыть его не успели, так как были задержаны сотрудниками полиции. Похищенное изъято и возвращено законному владельцу.Следствием ОМВД России по району Лефортово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18