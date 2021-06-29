Двигаясь по МКАД, водители двух автомобилей «КИА» пытались остановить машину «Шевроле». Своими действиями они нанесли транспортным средствам механические повреждения...

«26 июня около 14 часов дня, двигаясь по 32-му км МКАД, водители двух белых автомобилей «КИА» пытались остановить мужчину, управлявшего машиной «Шевроле». Своими действиями они нанесли транспортным средствам механические повреждения», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлены двое 33-летних уроженцев ближнего зарубежья. Они доставлены в ГИБДД УВД по ЮВАО, где в отношении них составлены административные материалы.В настоящее время следствием ОМВД России по району Капотня г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве