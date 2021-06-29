Автобусный тупик. Переполненные салоны, маршруты с пересадками, долгое ожидание на остановках. Проблемы городского общественного транспорта продолжают увеличиваться. После отмены маршрутов, принадлежащих компании АДМ областной центр оказался под угрозой транспортного коллапса. Есть ли шанс выйти из тупика расскажет Александр Сыпченко

Автобусный тупик. Переполненные салоны, маршруты с пересадками, долгое ожидание на остановках. Проблемы городского общественного транспорта продолжают увеличиваться. После отмены маршрутов, принадлежащих компании АДМ областной центр оказался под угрозой транспортного коллапса. Есть ли шанс выйти из тупика расскажет Александр СыпченкоСистему общественного транспорта Владимира продолжает лихорадить уже вторую неделю. Интервалы между городскими рейсами, после отказа компании АДМ продлевать договор с мэрией, заметно увеличились. В часы пик на остановках и салонах автобусов собирается целая толпа. Ни о какой социальной дистанции говорить не приходится, а тем временем на территории региона за прошедшие сутки подтверждены 197 случаев заболевания коронавирусом. Из них 62 случая- во Владимире. И это абсолютный антирекорд.- Очень большие интервалы сидим по 20 по 30 минут. Вот смотрите на табло через 20 минут семерка будет, время час.На перебои в движении автобусов владимирцы даже не могут пожаловаться. Все претензии горожан мы попытались адресовать одному из основных городских перевозчиков, компании "Владимирпассажиртранс".Не смогли ответить на наши вопросы и в компании ОКТО. Телефона диспетчера найти не удалось. Сейчас пассажиры гадают, кто же придет на смену бывшему автогиганту АДМ? Владимирская транспортная сеть насчитывает 43 маршрута – 8 троллейбусный и 35 автобусных. Исполнительный директор ассоциации предприятий автомобильного транспорта Андрей Васьков уверен, что с уходом с рынка компании АДМ никакой катастрофы не произойдет. Старые автобусы и малая регулярность движения всего лишь временные трудности. Особое внимание, по мнению Андрея Васькова нужно уделить юридической стороне вопроса, то есть не допускать ошибок в момент заключения контракта.Андрей Васьков, исполнительный директор ассоциации предприятий автомобильного транспорта:- Контракты, которые заключает администрация должны быть долгосрочными, чтобы инвестор инвестируясь в новую технику был уверен что свои деньги он отобьет. И второе- должны быть четко определены условия для одностороннего расторжения контракта со стороны администрацииВ мэрии Владимира признали, что автобусные маршруты от которых отказался АДМ, вскоре заменят другими перевозчиками. Управление транспорта администрации Владимира уже подготовило и направило в ФАС всю документацию. Дата конкурса среди перевозчиков определится в ближайшее время.Игорь Ефремов, замначальника управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира:- Все находится на контроле, но мы не можем отрицать того, что есть определенная проблема с интервалом движения автобусов. Что у нас достаточно изношенная техническая база у компаний перевозчиков.Одним из критериев отбора перевозчиков должно стать наличие кондиционера . Работающего, подчеркивают владимирцы. Долгое ожидание на жаре , а потом поездка в переполненном автобусе в духоте - настоящий тест на выживание.Александр Сыпченко, Константин Миронов, Семен Карпов и Андрей Синягин Вести Владимир